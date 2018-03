Provopar de Ibaiti vende cestas de Páscoa e reserva dinheiro para Natal

No final de ano terá festa para crianças

A primeira dama e presidente do Provopar (Programa do Voluntariado do Paraná) de Ibaiti, Flaviana Fadel de Carvalho apresentou o Coelho da Páscoa da entidade nesta semana.

Em 2018, as equipes do Provopar e o Centro de Geração de Trabalho e Renda do município de Ibaiti prepararam 20 cestas de Páscoa que foram comercializadas para arrecadação de fundos para a realização do Natal das Crianças.

Os ovos das cestas foram confeccionados com chocolates Nestlé e Garoto arrecadados através de doações.A renda arrecadada com a venda das cestas será utilizada para a Realização do Natal das Crianças no Estádio Jorge Banuth.

No ano passado, mais de seis mil presentes foram distribuídos pelo Provopar para a criançada. Cachorro-quente, pipoca, algodão doce, piscina de bolinhas e cama elástica fizeram a diversão da criançada no Natal.

O evento foi organizado pelo Provopar, através da presidente e primeira dama Flaviana Fadel de Carvalho e Prefeitura Municipal, através do prefeito Dr. Antonely de Carvalho.

