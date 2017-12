Quatiguá é a única cidade do NP que terá Natal Encantado

No dia 20 em frente do CRAS

Desde o dia 1º até o dia 22 deste mês de dezembro, a Caravana do Papai Noel percorrerá mais de mil quilômetros por 40 cidades do Estado.

O Natal Encantado do Paraná deste ano, que chega à 6ª edição, leva alegria e magia para famílias e crianças em situação de risco. Cada caravana percorrerá 20 municípios, com apresentações teatrais e emocionantes histórias de Natal. A bordo de duas carretas-palco a Parabolé Educação e Cultura e o Teatro Lanteri viajam 20 cidades cada.

Quatiguá é a única cidade do Norte Pioneiro que receberá a troupe ( na Avenida doutor João Pessoa, 717, centro, em frente ao CRAS/Centro de Referência de Assistência Social). A exibição será do Teatro Lanteri.

As peças duram cerca de trinta minutos e foram elaboradas exclusivamente para atender aos objetivos do Natal Encantado, levando de forma descontraída a mensagem verdadeira e o sentido do Natal.

“Estamos na sexta edição deste projeto tão gratificante que é o Natal Encantado do Paraná. No total já levamos a alegria das caravanas a 180 cidades e cerca de 540 mil pessoas. Um total de 360 mil crianças atendidas. Este ano não será diferente. Nosso objetivo é continuar promovendo a cultura e a solidariedade em comunidades de situação de vulnerabilidade social, em parceria com as prefeituras”, conta Carlise Kwiatkowski, presidente do Provopar Estadual.

A Caravana do Papai Noel é composta por uma carreta palco onde acontece as apresentações. Acima do palco há um telão de LED com transmissão simultânea para que todos possam assistir com qualidade. As apresentações acontecem sempre em espaços públicos e às 20h. Em caso de chuva será transferida para áreas cobertas da cidade.

As peças duram cerca de trinta minutos e foram elaboradas exclusivamente para atender aos objetivos do Natal Encantado, levando de forma descontraída a mensagem verdadeira e o sentido do Natal.