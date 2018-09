Rapaz é detido após furtar pássaro no centro platinense

Em plena manhã na rua Rui Barbosa

Por volta das 10h45m desta terça-feira, dia quatro, houve um inusitado furto na Eri Pássaros (foto), na rua Rui Barbosa , no centro de Santo Antônio da Platina.

Um indivíduo trajando camiseta de cor verde entrou na loja, furtou um pássaro e fugiu, juntamente com outras duas pessoas, entre as quais uma menina menor de idade.Quando percebeu o crime, o comerciante saiu pela via pública e percebeu que estavam na rua José Bonifácio, cruzamento com a Dom Pedro II. A PM logo abordou o trio: uma adolescente de 15 anos , e outros dois adultos de 24 e 27 anos.

Tentaram dispensar saco plástico transparente com a ave dentro. Um dos maiores confessou havia praticado o furto. Os outros dois disseram que esperaram do lado de fora da loja, pois estavam vendendo limões, e que não sabiam de nada.

Foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.