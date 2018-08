Ratinho Junior garante melhorar a infraestrutura

E promover licitação internacional para o pedágio

Nesta terça-feira, 21, Ratinho Junior promoveu agendas com o setor de transporte de cargas do Paraná. Pela manhã, recebeu Diumar Cunha Bueno, presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), e garantiu, de imediato, melhorar a infraestrutura logística do Estado com a criação do Plano Diretor de Infraestrutura.

Outro ponto de preocupação dos motoristas, o pedágio, teve o compromisso do candidato em fazer uma nova licitação de maneira transparente. “O candidato que falar que cancelou o pedágio está mentindo, até porque o Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, já disse que precisa ser feita uma nova licitação. O meu compromisso é fazer uma licitação internacional, com a concorrência de empresas de todo o mundo, para evitar amarras e conchavos locais que afundaram o Brasil na Lava Jato e transformou o Paraná em um dos estados com o pedágio mais caro do Brasil”, destacou.

Já à noite, o candidato apresentou suas propostas de governo no Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado do Paraná (SETCEPAR). Falou da criação do Plano Diretor de Infraestrutura e apresentou um plano de melhorias de rodovias que cortam o estado. “O Paraná que é um grande produtor de grãos, não pode ter rodovias em péssimas condições. Isso atrasa nosso desenvolvimento e deixa nosso Estado menos competitivo. Vamos modernizar e duplicar a PR-323, a PR-092 e a PR-280 que corta todo o sudoeste”, finalizou.