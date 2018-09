Ratinho: Paraná precisa ter um encontro com a verdade

Afirmou na manhã desta terça-feira

O candidato a governador, Ratinho Junior, afirmou na manhã desta terça-feira, dia 25, durante entrevista na rádio Jovem Pan, que o “o Paraná tem que fazer um encontro com a verdade”. Para Ratinho Júnior, “tem que ter planejamento e uma gestão pública austera, eliminando os desperdícios e garantindo os investimentos em áreas prioritárias como saúde, educação, segurança e infraestrutura”.

Voltou a destacar a importância de enxugar a máquina do estado e de aumentar a eficiência das ações do estado com foco na eliminação de gastos supérfluos que ele chamou de “regalias monárquicas”. Segundo Ratinho Júnior, o cidadão que paga impostos não pode arcar com essas mordomias. Ele lembrou a questão da aposentadoria de governadores. “Não é mais possível quem assume o governo por seis ou oito meses ir pra casa com um salário de R$ 35 mil pago pelos paranaenses”.

Questionado sobre o fato de se apresentar como novo na política, Ratinho Junior explicou que ele quer implantar um novo conceito, um novo modo de governar. “Não se trata exclusivamente de pessoas, mas de uma mentalidade nova, um modelo de gestão novo. O Nosso governo será novo porque não terá desperdícios, terá um programa amplo de combate à corrupção e o respeito ao cidadão e aos municípios com o uso correto do dinheiro público. Isso é novo na política do Paraná e do Brasil. O estado não pode continuar sendo um privilégio para as mesmas famílias que estão se revezando no poder há 30, 40 anos”, concluiu.