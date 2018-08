Ratinho participa de adesivaço no Parque Barigui

Acompanhado da esposa e filhos

Apoiadores, lideranças e familiares do candidato ao governo do Paraná, Ratinho Junior, promoveram uma mobilização, na manhã deste sábado, 25, para adesivar carros no Parque Barigui. Em pouco mais de duas horas, mais de 300 veículos foram adesivados. O candidato foi recebido pelos apoiadores da campanha e agradeceu a presença “Quinta e sexta participei de agendas no interior do estado, hoje retornei à capital e por onde passo o apoio está imenso. Todos os encontros estão sempre cheios e aqui no Barigui não está sendo diferente. Fico feliz de estar com meus filho aqui e quero deixar um estado melhor para eles e para todos os paranaenses”, afirmou Ratinho Junior.

Recebi o convite pelo WhatsApp, desmarquei tudo que tinha agendado e valeu a pena. Dei um abraço no Ratinho Junior e disse que ele representa o novo. Não aguentamos mais os herdeiros da política, quero renovação com honestidade”

Nem só da capital vieram os apoiadores da campanha Paraná Inovador, de Itaperuçu, Pinhais, Piraquara também estavam representados no evento. Para Lenir Bandeira, que desmarcou compromisso e se deslocou de Itaperuçu, só para ver Ratinho Junior de perto, o esforço valeu a pena. “Recebi o convite pelo WhatsApp, desmarquei tudo que tinha agendado e valeu a pena. Dei um abraço no Ratinho Junior e disse que ele representa o novo. Não aguentamos mais os herdeiros da política, quero renovação com honestidade”.

Após a mobilização no Parque Barigui o candidato seguiu para o bairro Sitio Cercado para participar de uma caminhada pelo comércio na rua Izaac Ferreira da Cruz.

candidato a deputado estadual Marcello Richa realizou, de 23 a 25 de agosto, uma extensa agenda no município de Londrina, onde visitou entidades sociais, conheceu a estrutura e debateu políticas públicas de esporte em academias de artes marciais e confederações. Nos encontros, destacou a necessidade do trabalho em conjunto entre o poder público, sociedade e iniciativa privada.