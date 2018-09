Ratinho se compromete a debater projetos com a FIEP

Que contribuam para desenvolvimento do setor produtivo

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) promoveu, nesta terça-feira, 18, o Encontro dos Candidatos ao Governo do Estado com as Lideranças Industriais Paranaenses.

Foram convidados os quatro candidatos mais bem posicionados nas intenções de voto ao Governo do Estado. Ratinho Junior, que lidera as pesquisas, foi o primeiro a participar. Ele respondeu perguntas da plateia, que contou com cerca de 100 lideranças do setor, e aos questionamentos enviados por meio de um aplicativo de mensagens. Da diretoria da instituição, o candidato recebeu documento que aponta as ações consideradas prioritárias para alavancar a competitividade do segmento nos próximos anos.

Ratinho Junior reforçou a importância do Governo do Estado incentivar a indústria paranaense. O candidato afirmou que pretende trabalhar em parceria com o setor, em projetos que colaborem para o crescimento do Paraná. “Vamos formar junto com a FIEP grupos temáticos que se reunirão periodicamente para discutir propostas para alavancar o setor, gerar empregos e fazer o Estado crescer. Está no DNA do paranaense cooperar e crescer juntos. Vamos abrir o governo para que todos que queiram ajudar o estado nesse projeto possam participar”, garantiu.

A desburocratização dos processos também foi comentada pelo candidato. “A indústria tem um papel social importante, já que colabora diretamente para o desenvolvimento dos municípios. Cabe ao Estado ajudar, não atrapalhar quem contribui para o crescimento. Uma das nossas propostas é reduzir a burocracia e a complexidade dos processos que envolvem o recolhimento e a fiscalização dos tributos”, afirmou Ratinho Junior.