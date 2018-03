Região Turística Rota do Café pode ter sinalização temática

Visando atrair mais visitantes

A região turística da Rota do Café está oficializada na forma da Lei estadual Lei 19.376/2017, o que pode abrir novas perspectivas para divulgação, captação de recursos e fortalecimento do roteiro, com atração de mais visitantes. Uma ação concreta prevista na lei de autoria dos deputados Tercílio Turini (PPS) e Luiz Cláudio Romanelli (PSB) é a criação de uma sinalização temática no Norte e Norte Pioneiro.

A proposta é que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/Paraná) instale nas rodovias placas com a logomarca da Rota do Café, indicação do município integrante e identificação de locais de visitação, para orientar turistas e demais pessoas que circulam pela região. “A sugestão está na lei. Precisamos sensibilizar o DER e a Secretaria de Turismo do Estado para executarem a ideia”, afirma Turini.

A Região Turística da Rota do Café abrange 15 municípios: Arapongas, Rolândia, Cambé, Londrina, Tamarana, Ibiporã, Jataizinho, Assaí, São Jerônimo da Serra, Cornélio Procópio, Santa Mariana, Bandeirantes, Cambará, Jacarezinho e Ribeirão Claro. “A intenção é valorizar a rota como produto de turismo e instrumento de preservação da história do Paraná”, diz o deputado.

A Associação Rota do Café reúne atualmente proprietários e representantes de museus, memoriais, fazendas, agroindústrias, cafeterias e outros estabelecimentos comerciais que têm o café como referência em produtos, serviços, atividades empresariais e culturais. Os atrativos recebem visitantes de diversos locais, inclusive muitos estrangeiros.