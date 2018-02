Ribeirão Claro: Aberto concurso nas áreas de saúde e educação

Agente de combate de endemias, auxiliar de enfermagem, dentista, médicos e professor de Artes

O prefeito de Ribeirão Claro, Mário Augusto Pereira, autorizou, neste início de semana, a abertura do Concurso Público 001/2018 para a contratação de profissionais nas áreas de saúde e educação.

Serão disponibilizadas vagas para os empregos de agente de combate de endemias, auxiliar de enfermagem, dentista (programa Saúde Bucal), médico clínico geral, médico generalista (equipe Saúde da Família) e professor de Artes.

O objetivo do concurso é suprir a ausência de servidores que pediram demissão nos últimos meses, fortalecendo o trabalho desenvolvido pela prefeitura e melhorando o atendimento da população. As próximas fases antes da publicação do edital completo são a nomeação da comissão responsável pelo concurso e a definição da empresa que aplicará as provas. Na sequência, será publicado o edital em todos os canais de comunicação oficiais do município.

Foto: Fachada da sede do executivo local