Ribeirão Claro: Preso agressor de esposa com carabina e revólver

Mulher estava escondida no mato junto com seu filho com medo de ser assassinada

A PM prendeu um homem de 32 anos e o encaminhou para a cadeia ribeirão-clarense, nesta segunda-feira, dia 17.

Antes, sua mulher (35 anos) e seu filho foram localizados em torno de 16 horas pela Polícia Militar escondidos numa mata, na Estrada da Ruvina, em Ribeirão Claro. A mãe do menino, com medo do marido , o qual estava lhe ameaçando de morte, acabou fugindo.

No local, a solicitante apresentava marcas de agressão e estava muito nervosa; segundo ela, o esposo disse que iria cortar o pescoço dela na frente do filho, fato confirmado pela criança.

Foi levantada a informação que o agressor possui uma espingarda carabina Winchester calibre 38 e um revólver 38 na casa, onde ele foi encontrado.Acionada a equipe do Canil da ROTAM do 2º BPM e utilizando o cão Thor foi localizado o revólver e mais 18 cápsulas. Ele foi encarcerado.