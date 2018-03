Ribeirão do Pinhal discute os desafios na Educação Infantil

Na noite desta quinta-feira

Os desafios da educação infantil em Ribeirão do Pinhal serão o tema de uma audiência pública na próxima quinta-feira (15), às 19 horas, no Centro Cultural José Martins Sobrinho.

A iniciativa atende termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado entre o município e o Ministério Público do Paraná, para entre os assuntos em pauta debater ideias sobre soluções possíveis para zerar a fila de espera dos alunos de 0 a 3 anos, da rede municipal de ensino.

Segundo a secretária municipal de Educação e Cultura, Terezinha de Campos Silva, atualmente cerca de 430 crianças de 0 a 5 anos estão matriculadas na rede municipal. Em 2017, o município zerou a fila de espera para os alunos, mas novas demandas retomaram a dificuldade das vagas que abriu novamente a lista com a necessidade de aproximadamente 40 novas vagas.

Qualquer cidadão interessado em participar e expor sua sugestão sobre o assunto pode se credenciar, às 19 horas, no local do evento.