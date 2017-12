Rodovia BR-153 será interditada nesta quinta-feira

Para remoção de um guindaste

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou e adverte os motoristas que a BR-153 será totalmente interditada nesta quinta-feira, dia sete, entre 11 às 19h entre os km 111, em Ibaiti, e 162, em Ventania, para a remoção de um guindaste, que caiu em uma ribanceira no Km 146.

A orientação da PRF é para que os usuários da BR-153 se programem e alterem seus horários de viagem ou procurem caminhos alternativos, desviando por Figueira ou Wenceslau Braz.

O acidente com a máquina aconteceu na segunda-feira. O motorista do guindaste perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu na ribanceira em uma altura de oito metros.