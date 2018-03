Santo Antônio homenageia Lupion com título de Cidadão Honorário

Em seu segundo mandato parlamentar receberá a honraria na sexta-feira

A atuação expressiva do deputado estadual Pedro Lupion (DEM), para o desenvolvimento do Norte Pioneiro tem rendido a ele reconhecimentos de prefeitos, vereadores e, principalmente, da população regional que tem acompanhado a chegada de conquistas, muitas vezes, aguardadas há anos. Santo Antônio da Platina é um exemplo disso, e no final da gestão passada (2016), os vereadores da Câmara aprovaram por unanimidade a concessão do título de Cidadão Honorário Platinense ao parlamentar, de autoria do então presidente da Câmara Municipal Valdir Domingos de Souza, o Valdir do Foto.

A honraria será entregue na sexta-feira, 23, às 19h30m, no recinto de Leilões da Efapi (Exposição Feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro).

Segundo Valdir, a homenagem tem justificativa nas inúmeras atuações do deputado junto ao governo estadual para beneficiar Santo Antônio da Platina. Entre elas, o autor do título citou os recursos no valor de R$ 3,6 milhões para a construção da Unidade de Tratamento Intensivo (foto) do Hospital Regional do Norte Pioneiro, construído nos padrões mais modernos da engenharia hospitalar. A nova ala ocupa uma área de 840 metros quadrados, conta com 10 leitos e tem acesso direto à UTI Neonatal e ao Centro de Hemodinâmica. A obra ainda não foi entregue ao município.

O bom relacionamento – que acabou se configurando numa parceria valorosa com o governo do Estado – permitiu ao deputado a viabilização de várias obras, benefícios e melhorias ao município. Destaque para a pavimentação do bairro Santa Terezinha e Parque Jandira, com investimentos de mais de R$ 3.5 milhões, além da pavimentação do Jardim Santa Cruz, no valor de R$ 3.143 milhões. Os platinenses também foram contemplados, recentemente, com o programa estadual Escola Conectada. O Colégio Estadual Maria Dalila Pinto e a Escola Estadual Santa Terezinha receberam R$ 100 mil cada para investimentos em informática.

Mais Saúde, mais Educação, mais Segurança

Em seus dois mandatos, Pedro Lupion atuou em praticamente todas as áreas de Santo Antônio da Platina. Trouxe um aparelho novo de Raio X no valor de R$ 90 mil, duas ambulâncias para a Saúde, apoio financeiro ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, recursos para construção das Unidades Básicas de Saúde do Conjunto Habitacional Álvaro de Abreu, Povoado da Platina e mobiliário para a UBS da Vila Ribeiro (a maior da cidade), calcário para pequenos agricultores, aprovação para construção de um trevo na rodovia PR 439, de acesso ao bairro Vitória Regia, onde fica a empresa Yazaki do Brasil, viatura para a Polícia Militar, ônibus com elevador para a Educação, cobertura da quadra do Colégio Estadual Edith de Souza Prado de Oliveira, reparos e melhorias aos colégios estaduais Rio Branco, Monte Real, Edith de Souza Prado, Maria Dalila e Tiradentes.

Pedro também foi responsável pelos recursos utilizados no recape asfáltico da avenida Frei Guilherme Maria e das ruas Dr. Dário Vilela, Rio Branco e Acácia, onde foram investidos R$ 550 mil. O agronegócio foi beneficiado com recursos de R$ 240 mil para a bovinocultura.

Pedro Deboni Lupion Mello é bisneto do ex-deputado Moyses Lupion, filho do ex-deputado federal e atual presidente da Cohapar, Abelardo Lupion. Nasceu em junho de 1983, é casado e tem dois filhos.

Pedro Lupion é deputado estadual exercendo seu segundo mandato e presidente do Democratas Paraná. Agropecuarista e empresário, graduado em Comunicação Social, mestre em Política nas Universidades Francisco de Vittoria (UFV) e Rey Juan Carlos, na Espanha. Em Washington concluiu o curso de especialização em Comunicação Política e Campanhas Eleitorais, pela Georgetown University e especializou-se em administração pública e governança na George Washington University. Foi o único brasileiro a fazer o curso e acompanhou a corrida presidencial americana entre o republicano John McCain, e o democrata Barack Obama, em 2008.

Neste mandato (2014-2018) é presidente da Comissão da Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, vice-presidente das Comissões de Segurança Pública e Meio Ambiente, membro permanente da Comissão de Constituição e Justiça, relator da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 04/2013 que extingue a última hipótese constitucionalmente prevista, de voto secreto na Assembleia Legislativa do Paraná, defensor do PL que institui a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), relator da Comissão Temporária que revisou o número de entidades declaradas de utilidade pública no Paraná, bem como os critérios para a concessão do Título, intermediou na ALEP em favor do Tribunal de Justiça do Paraná para criação da nova Vara da Comarca de Santo Antônio da Platina, autor de mais de 45 projetos de Lei, desses 35 já foram sancionados, transformaram-se em Leis, trazendo maior garantia jurídica aos paranaenses.

ALGUMAS LEIS DE PEDRO LUPION

Lei 18669/2015 – Dispõe sobre obrigações e diretrizes a serem atendidas pelas transportadoras de animais vivos de interesse da defesa agropecuária com valor comercial agregado, e dá outras providências.

Lei 18007/ 2014 – Destina às mulheres vítimas de violência doméstica 4% das unidades de programas de loteamentos sociais e de habitação popular.

Lei Complementar nº 176- Dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e a consolidação das leis estaduais.

Lei 17677/2013, que proíbe a cobrança de valores adicionais na matrícula ou mensalidade de estudantes portadores de síndromes.

Lei 17858/2013, que estabelece a Política de Proteção ao Idoso.

Lei 17560/2013, que institui o Programa de Primeiro Crédito à Juventude Rural PR.

Lei 17854/2013, garante ao acompanhante de um passageiro com deficiência o direito a desconto na passagem aérea.

Lei 17484/2013- Informações sobre a gratuidade de diplomas e histórico escolar.

Lei 17558/2013– Institui o Selo Jovem às entidades que se destacarem no desenvolvimento de projetos dirigidos à inserção do jovem na sociedade, em especial.

Lei 17365/2012, que obriga as instituições financeiras a informarem o consumidor sobre os descontos em caso de antecipação do pagamento de dívidas.

Lei 17387/2012, que institui a Medalha de Mérito Agropecuário Excelência da Produção.

Lei 17098/2012 – Placas informativas referentes à manutenção de brinquedos em parques de diversão.

Lei 17352 /2012 – Transparência na cobrança de dívidas.

Lei Nº 17142/2012 – Estabelece a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo.

