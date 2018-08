Sarau literário homenageia escritor de Andirá

Mário Carlos Selleti é autor de várias obras

A prefeitura de Andirá, através da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação,promoveu a 7ª edição do projeto Sarau Literário na noite desta sexta-feira, dia 17, na Biblioteca Indústria do Conhecimento (fotos).

Na ocasião, foram feitas homenagens às relevantes contribuições do Professor, Escritor, Mário Carlos Selleti (Casão). Formado em Letras e Especialista em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, o andiraense – que hoje reside em Curitiba – é autor de várias obras literárias, inclusive, premiações na área da literatura.

O projeto Sarau Literário tem como objetivo propiciar o reconhecimento aos escritores andiraenses e suas respectivas obras, mobilizando, assim, um processo de disseminação e socialização de informações sobre os trabalhos literários produzidos por autores andiraenses. Também tem como missão incentivar os novos escritores, instigar a produção literária e a democratização cultural em Andirá.