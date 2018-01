Secretaria da Educação reúne chefias das 32 regionais

Incluindo núcleos de Ibaiti, Jacarezinho, Wenceslau Braz e Cornélio Procópio

Os chefes dos 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs) participam neste início de semana, em Curitiba, da primeira reunião do ano promovida pela Secretaria de Estado da Educação para debater questões pontuais de cada regional. As reuniões fazem parte de encontros periódicos entre os representantes da Secretaria para discutir questões técnicas, financeiras e pedagógicas para o bom início do ano letivo.

Participam dos encontros a secretária estadual da Educação, professora Ana Seres; a superintendente da Educação, Inês Carnieletto; o diretor-presidente da Fundepar, Sergio Brun; além da chefe da Auditoria Interna da Secretaria, Vera Calil. A programação também contará com a participação do procurador de Justiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto.

Ana Seres destacou a importância dos encontros para fortalecer as políticas educacionais da educação no Estado. “Nesses encontros temos a oportunidade de debatermos questões gerais da educação, mas também questões pontuais de cada regional”, disse.

A programação inclui temas administrativos, recursos humanos, pedagógicos, distribuição de aulas, infraestrutura, auditoria interna e fluxos internos de processos. “São temas pontuais que fazem parte do planejamento da Secretaria da Educação que estamos alinhando junto com os núcleos regionais”, destacou a superintendente da Educação, Inês Carnieletto.

A chefe do Núcleo de Educação de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, Maria Izabel, lembrou que as reuniões servem para orientações para o ano letivo. “Esse é um momento de reflexão e orientação de como devemos agir durante o ano que está começando. É muito importante estarmos juntos para podermos trocar experiências e conhecimentos entre as regionais”, disse Maria.

A reunião acontece na sede do Sebrae, em Curitiba.