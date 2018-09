Segunda fase de obras é autorizada pela Itaipu

Do Mercadão Municipal

A Itaipu Binacional assinou nesta segunda-feira (24), a ordem de serviço para a segunda fase de obras do Mercado Municipal de Foz do Iguaçu. Nos próximos dias deve começar uma grande movimentação de operários no local onde funcionava a antiga Cobal, que na época da construção da usina de Itaipu abastecia de alimentos os barrageiros e moradores da região.

Enquanto a primeira fase foi para recuperação de toda a estrutura do prédio de mais de 40 anos, agora será executada a parte de instalação dos boxes, restaurantes, lojas e outros tipos de comércio. A previsão é que o mercado esteja concluído até o final de 2019. O investimento desta segunda fase é de aproximadamente R$ 9,1 milhões, num total aproximado de R$ 10 milhões.

Na terça-feira da semana que vem, dois de outubro, os parceiros envolvidos na obra deverão dar entrevista coletiva para detalhar os próximos passos, que incluem também a instalação dos equipamentos de ar condicionado, entre outras melhorias. Para o ar condicionado, haverá um pregão eletrônico específico.