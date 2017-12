Só Zerinho Pro Tork Moto Show se apresenta no RS

Evento terá público de 15 mil pessoas

A Só Zerinho Pro Tork Moto Show é uma das atrações do 10º Bagé Moto Encontro, que acontece até domingo, dia três, no largo do Centro Administrativo da cidade de Bagé (RS). O evento reúne mais de mil motociclistas e um público geral de cerca de 15 mil pessoas.

A entrada é franca.

Serão feitas duas apresentações, uma no sábado e outra no domingo, sempre às 19 horas. Com caminhões, carros, karts, quadriciclos e motocicletas especialmente preparadas, a equipe executa diversas manobras nos estilos wheeling e drifting.

O espetáculo é cheio de efeitos especiais e conta com a participação da plateia.

Serviço

O que: Só Zerinho Pro Tork Moto Show

Onde: Bagé (RS)

Quando: Neste fim de semana, dias 2 e 3 – 19h

Quanto: Entrada franca

A Só Zerinho Pro Tork Moto Show tem o apoio da NOS Energy Drink