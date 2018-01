Soldados e cães farejadores do 2º BPM participam de seminário

No interior de São Paulo

Os soldados da Polícia Militar do Norte Pioneiro, Fritegotto e Graciano, que integram o Canil do 2º Batalhão, participaram recentemente de um seminário em Franca, interior de São Paulo.O evento reuniu treinadores locais,de Minas Gerais e do Paraná.

O objetivo foi aprender mais sobre como empregar cães farejadores nos trabalhos de buscas de pessoas. Os cães “Beka” e “Banzá” e “Beka” foram utilizados nas demonstrações e exibiram uma performance elogiável, uma verdadeira aula no trabalho de faro.

Banzé, como é chamado pelos policiais do 2º Batalhão,possui cinco anos e desde os três meses recebe o treinamento policial.

Já a cadela Beka tem um ano e cinco meses e é treinada desde o seu terceiro mês de vida. Ambos são da raça bloodhound, conhecida por ter o faro aguçado e por um conjunto de características que propiciam o emprego em ocorrências corriqueiras na área de segurança pública.

O Canil do 2º Batalhão conta com hoje com um total de oito cães, seis da raça pastor belga malinois, que são empregados no trabalho de faro de entorpecentes e de armas e munições, além de trabalharem também como cães de RPC (Rádio Patrulha com Cães), e dois da raça bloodhound, destinados a buscas de pessoas.