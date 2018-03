Subway tem refrigerante grátis no horário do almoço

Aproveite a promoção

A lanchonete Subway de Santo Antônio da Platina sempre busca oferecer o melhor para seus clientes, trazendo novidades de uma das maiores a redes de franquias de alimentos do Brasil.

Este mês está com uma promoção de refrigerante grátis no horário do almoço. Comprando um Sub, de 15 ou 30 cm, entre às 11 e 15 horas você leva um refrigerante de 300 ml sem nenhum custo adicional.

A promoção não é válida para o Baratíssimo e Barato do dia.

O restaurante Subway de Santo Antônio da Platina fica da rua Marechal Deodoro, 641, esquina com rua Tiradentes.