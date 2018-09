Tentativa de assalto na zona rural de Tomazina

Na noite de quarta-feira

Um casal foi alvo de tentativa de assalto na noite desta quarta-feira, dia 12,na zona rural de Tomazina. O veículo das vítimas foi atingido durante a ação.

Por volta das 20h40, a Polícia Militar do município recebeu o chamado informando o fato e foiaté bairro do Sapé.

No local, as vítimas contaram que se dirigiam até a aldeia indígena quando, ao passar pela borracharia que fica na saída do bairro,viram algumas pedras na estrada. Neste momento, pararam o carro e, na sequência, dois indivíduos saíram da mata. Com o susto, as vítimas saíram com o carro e escutaram dois disparos, sendo que um deles quebrou o vidro lateral traseiro do WV/Voyage. Assim que chegaram em casa, as vítimas puderam constatar que, apesar dos disparos, o vidro foi quebrado com uma pedrada.

“Ao serem indagadas sobre as características dos suspeitos, a mulher relatou que “conseguiu ver apenas um rapaz magro e alto com uma camisa cobrindo seu rosto.”Antes do fato, ela relatou ter visto um homem andando de bicicleta aparentemente embriagado, mas o marido disse aos PMs que o apontado é conhecido na aldeia.