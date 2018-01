UENP decreta luto oficial por morte de professor

Mário Guilhem trabalhava no campus de Cornélio Procópio

O corpo do professor Mário Guilhem (fotos), do Colegiado de Matemática do Campus de Cornélio Procópio da (UENP) Universidade Estadual do Norte do Paraná, após o velório na Capela Municipal, foi cremado na noite deste domingo, dia 14,em Londrina.

O Campus decretou Luto Oficial de três dias, sem prejuízo das atividades administrativas, em homenagem à memória do professor,o qual “com dedicação, retidão e competência atuou, por longos anos”, afirmou o diretor, Sérgio Roberto Ferreira.

O Campus de Cornélio Procópio e a Reitoria da UENP prestaram condolências à família do professor, que deixou esposa e duas filhas.Não foi divulgada a causa da morte.