UENP divulga resultado do Vestibular 2018

Convocados em primeira chamada devem realizar matrículas nos dias 22 e 23 de janeiro

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) divulgou, nesta quarta-feira, dia 20, a lista de aprovados no Vestibular 2018. As matrículas em primeira chamada estão agendadas para os dias 22 e 23 de janeiro, nos campi de Cornélio Procópio, Bandeirantes e de Jacarezinho.

Confira a lista de aprovados por meio do endereço eletrônico http://vestibular.uenp.edu.br/2018/site/

Realizada nos 19 e 20 de novembro, a prova, que aconteceu nos três campi da instituição teve 585 ausentes dos 5.679 inscritos para as 1.120 vagas ofertadas.

Neste ano, a novidade foi a implantação da política de Ações Afirmativas na forma de cotas sociais e sócio-raciais, que destinaram 40% das vagas para alunos cotistas, sendo 20% delas para candidatos de escolas públicas e outros 20% para autodeclarados negros e também oriundos de escola pública. Do total de inscritos (5679), 2675 inscreveram-se pelas cotas sociais e 543 pelas cotas sócio-raciais.

Os candidatos aprovados pelas cotas sócio-raciais serão convocados para verificação fenotípica por Comissão de Homologação, já divulgada no edital do vestibular. A verificação é obrigatória a todos os candidatos e candidatas inscritos e convocados para ocupação de vaga, para fins de homologação da autodeclaração étnico-racial. Os convocados, em primeira chamada, deverão comparecer, no dia 17 de janeiro de 2018, para banca, conforme orientações do edital.

Para realização da matrícula, todos os aprovados no Vestibular 2018 deverão verificar os documentos necessários no edital do processo seletivo. Acesse http://vestibular.uenp.edu.br/2018/site/ para mais informações.

