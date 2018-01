UENP terá estação solar de geração de eletricidade

Investimento de três milhões de reais

O deputado federal João Arruda (foto) informou nesta terça-feira, dia 23,que professores, alunos e administração dos três campi – Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho – da Universidade Estadual do Norte do Paraná(UENP) serão beneficiados com recursos financeiros.

“São mais R$ 3 milhões empenhados e já conveniados para a UENP. Todas as universidades estaduais do Paraná receberam o mesmo valor, que foi indicado pela bancada federal do Paraná”, assinalou.

Na UENP, o recurso será utilizado para implantação de estação solar fotovoltaica de geração de eletricidade (como da foto principal) nos três Campi da UENP, e mais aquisição de material de uso contínuo, informática, material para aulas práticas, contratação de biblioteca virtual, entre outros.

“A UENP está no caminho da sustentabilidade, o que enche o povo Paranaense de orgulho”, comemorou.

Como funciona:

O Painel Solar reage com a luz do sol e produz energia elétrica (energia fotovoltaica). Os painéis solares, instalados sobre o seu telhado, são conectados uns aos outros e então conectados no seu Inversor Solar. Um inversor solar converte a energia solar dos seus painéis fotovoltaicos em energia elétrica que pode ser usada em sua Casa ou Empresa para a TV, Computador, Máquinas, Equipamentos, e qualquer equipamento elétrico .

A energia que sai do inversor solar vai para o “quadro de luz” e é distribuída para casa, escola ou empresa, e assim reduz a quantidade de energia que se compra.A energia solar pode ser usada para TVs, Aparelhos de Som, Computadores, Lampadas, Motores Elétricos, ou seja, tudo aquilo que usa energia elétrica e estiver conectado na tomada.