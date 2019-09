Vaga de emprego em Santo Antônio da Platina

Aproveite a oportunidade

VAGA DE CONSULTOR EXTERNO COM SALÁRIO FIXO E MAIS COMISSÃO.

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 8 ÀS 18 HORAS.

A Ricacel é uma empresa de atuação marcante no ramo da comunicação móvel e fixa do Brasil, e desde o ano de 2004 se destaca no mercado como Parceiro Vivo Empresas.

As soluções Vivo oferecidas pela Ricacel proporcionam aos nossos clientes, além de mobilidade, os mais avançados produtos e serviços, como linhas móveis, linhas fixas, planos de voz, pacotes de dados para acessar a Internet do seu celular, serviços de chamadas em conferência, internet móvel, ferramentas de e-mail e muito mais.

Enviar currículo neste e-mail:

[email protected]