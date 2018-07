Vereador flagrado desenhando coelho durante sessão

Vídeo musical brinca com o político

O vereador Thiago Augusto Mendes Abucarup (PR) foi filmado desenhando um coelho durante tensa sessão extraordinária onde foi cassado o mandato do prefeito de Japira, na noite de sexta-feira, dia 27. No final da tarde desta segunda-feira, dia 30, o npdiario teve acesso e autorização de publicação do vídeo que brinca com o político, principalmente pela escolha do mamífero roedor, e ainda com “trilha sonora” (veja abaixo).

Procurado, Abucarup achou graça, mas explicou que, durante as cerca de sete horas que durou a sessão, houve vários momentos de recesso de cinco a dez minutos, necessários para os vereadores irem aos sanitários, por exemplo.

Ele garante ter o costume de desenhar para relaxar das tensões e, naquele instante exato, estava num recesso, portanto, não teria sido um gesto irresponsável ou omisso diante da situação grave em que estava.

A propósito, o progressista votou a favor da cassação.

