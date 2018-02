Vila Toyoki vence futsal em São José da Boa Vista

Competição foi muito disputada

A Liga Desportiva e Recreativa São José da Boa Vista, em parceria com a Divisão Municipal de Esportes, promoveram no último domingo, dia 18, o Torneio Regional de Futsal Masculino. A competição contou com a participação de 15 equipes.

Durante todo o dia, mais de 150 atletas exibiram o futsal ao público presente ao Ginásio Municipal de Esportes com os times divididos em cinco grupos de três equipes avançando e as oito melhores equipes passando para a fase de quartas de finais.

O equilíbrio técnico nos confrontos ficou ainda mais acirrado.

As invictas MPR Sogima Futsal e Vila Toyoki/No Risk, chegaram na decisão.Destaques para Paulo Vitor (Pita) da equipe MPR Sogima Futsal e Rhailan Henrique da Vila Toyoki/No Risk.

O empate levou para as penalidades.Na última cobrança, o goleiro Maicon Steven defendeu o chute do outro goleiro, Juliano Rafael, decretando a vitória da equipe Vila Toyoki/No Risk.

Em terceiro lugar, ficou o Real Futsal.

A arbitragem ficou por conta da Liga de Arbitragem de Jaguariaíva que conduziu o certame de formar ética e imparcial prevalecendo o futsal apresentado pelos atletas.