Wenceslau Braz avalia renovação dos ônibus do transporte municipal

Investimento de mais de R$ 500 mil

A prefeitura de Wenceslau Braz tem um estudo avançado para a renovação dos ônibus que fazem o transporte municipal, a popular circular. Os atuais veículos, fabricados em 1998, estão há quase 15 anos no município nesta função e já apresentam o desgaste natural do tempo. O investimento para a medida passaria de R$ 500 mil.

Vale lembrar que o transporte público em Wenceslau Braz é gratuito à toda a população, sendo bancado integralmente pela prefeitura, e continuará sem nenhum tipo de cobrança mesmo com as grandes melhorias previstas.

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar, esclarece que a medida faz parte do amplo processo de modernização que vem sendo implantado em Wenceslau Braz. “Temos implantando grandes melhorias em todas as áreas. Já investimos mais de R$ 1 milhão na renovação da frota da saúde, que era uma prioridade já que lida com pacientes fazendo longas viagens, agora vamos olhar para a nossa circular, que são ônibus com 20 anos de fabricação e estão desgastados”, avalia.

“É um investimento alto, ainda mais com esse grande corte de recursos que está afetando as prefeituras em todo o Brasil, mas vamos trabalhar para colocar em prática mais esta grande evolução no nosso município assim que possível”, continua o prefeito.

Vale lembrar ainda que em 2017 e 2018 todos os ônibus que fazem parte do transporte municipal passaram por manutenções no intuito de garantir a segurança dos usuários do serviço.