Como fazer jardim vertical de forma fácil? Entenda Antes

O jardim vertical, também chamado de ecoparede ou parede verde, é uma excelente solução para a falta de áreas verdes nas cidades e também para aquelas pessoas que querem ter um pouquinho de natureza dentro de casa. Confira neste post como é simples e fácil ter o seu próprio jardim vertical.

O jardim vertical

Ele, nada mais é do que um jardim fixado no sentido vertical ou suspenso por suportes na vertical em paredes ou muros, criando painéis verdes com plantas de diversas espécies.

Atualmente, os jardins verticais vêm sendo muito usados em fachadas de edifícios com propostas sustentáveis, pois ele cria um isolamento acústico e térmico natural, além de ajudar no controle da iluminação natural que incide sobre as fachadas dos edifícios.

Assim, muitos edifícios de grande porte estão investindo no jardim vertical para economizar energia com sistemas de ar condicionado, reduzir a poluição do ar e poluição sonora, e também para criar ambientes mais amigáveis para quem mora ou trabalha neles.

Mas se engana quem pensa que o jardim vertical é uma exclusividade dos grandes edifícios. Você também pode ter um jardim vertical, o tamanho que desejar.

Pode ser pequenos painéis decorativos, calhas de PVC suspensas com plantação de ervas, muros ajardinados ou ainda painéis internos.

Como fazer um jardim vertical

A grande versatilidade é um dos principais benefícios de um jardim vertical. É possível que ele seja instalado em uma área externa ou interna, em casas ou apartamentos, em ambientes grandes ou pequenos.

No entanto, jardins verticais precisam ser bem feitos, do contrário podem causar um cheiro desagradável devido ao apodrecimento das plantas e da estrutura.

Para jardins verticais em fachadas extensas e muros altos, onde as pessoas não conseguem ter acesso facilmente, o ideal é contratar uma empresa de paisagismo especializada para elaborar um projeto. Essas empresas utilizam materiais apropriados, substratos que são mais leves e não vão sobrecarregar a estrutura da fachada, parede ou muro.

No mais, elas podem projetar um sistema de irrigação automático com adubagem líquida, sistema de escoamento da água e ainda escolher as espécies adequadas para o jardim vertical.

Por sua vez, se a ideia é fazer um jardim vertical simples em uma área menor, você pode utilizar vasos de barro, que absorvem melhor a água, dispostos verticalmente, ou ainda estruturas prontas para jardins verticais feitas de concreto, de plástico, estruturas cerâmicas, placas de fibra de coco e até mesmo feitas com canos de PVC.

E na hora da fixação, utilize painéis de madeira, treliças metálicas ou de bambu e cordas. Mas lembre-se que a estrutura tem que ficar firme e ser muito bem fixada, com furos para que a água escorra e com um sistema de dreno para essa água excedente caso o jardim seja interno.

Como escolher as plantas do seu jardim vertical

Com a estrutura do seu jardim vertical definida, é hora de escolher as plantas que irão compor o jardim.

É possível cultivar praticamente qualquer espécie de plantas e até de árvores em jardins verticais. No entanto, as raízes precisam ter espaço para se desenvolverem no suporte utilizado e também é preciso que o suporte possa aguentar o peso da planta e da terra úmida.

Quando jardim vertical for próximo da cozinha ou da varanda gourmet, uma boa ideia é plantar espécies comestíveis como o manjericão, orégano, alecrim, tomilho, sálvia, hortelã, coentro, salsinha, pimenta, etc.

Também é muito comum e fica muito bonito, plantar suculentas no jardim vertical. E elas ainda têm uma grande vantagem: não precisam ser irrigadas com frequência e se adaptam bem a meia sombra.

É importante escolher espécies de plantas que não perdem suas folhas com as estações, assim você terá um jardim sempre bonito o ano todo.

Viu como é simples ter uma fachada, muro ou parede verde aí pertinho de você?

