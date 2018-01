Apostador do Norte Pioneiro ganha R$ 800 mil em loteria

É de Ribeirão do Pinhal

Uma pessoa de Ribeirão do Pinhal fez 15 pontos na Lotofácil e ganhou R$ 795.670,54 na noite desta sexta-feira, dia cinco.Outras quatro também fizeram o mesmo número de pontos e ganharam o mesmo valor.

O sorteio da Lotofácil 1608 valendo R$ 3 milhões em prêmios, ocorreu às 20 horas, no Caminhão da Sorte, em Camboriú, SC.

O(a) apostador(a) pinhalense tentou a sorte na Lotérica Tião Abatiá , da rua Paraná, centro da cidade, e acabou sendo privilegiado.

A Lotofácil foi lançada em de setembro de 2003 pela Caixa Econômica Federal e hoje é uma das loterias preferidas pelos apostadores por ser a mais fácil de ganhar algum prêmio. Com apenas 25 números disponíveis no volante de apostas, de 01 a 25, o apostador pode marcar de 15 a 18 números e ganha se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O custo de uma aposta com 15 números é de R$ 2,00 e a probabilidade de acertar todos os 15 números é de 1 em 3.268.760.