Barra do Jacaré projeta casas populares

Moradias para pequenos produtores

O Governo do Estado e o município aguardam uma posição do Governo Federal sobre a liberação de recursos para a construção de 88 moradias rurais. O município dispõe ainda de uma área urbana que pode receber obras de até 26 casas.

Com o objetivo de viabilizar a contratação de novos empreendimentos habitacionais para Barra do Jacaré, o prefeito Adalberto Aguiar, mais conhecido como Berano, foi até a sede da Cohapar, em Curitiba. Ele foi recepcionado pelo presidente da companhia, Jorge Lange, que o instruiu sobre as ações planejadas pela empresa que podem atender o município.

Uma das frentes de trabalho já abertas entre o Governo do Estado e a administração municipal visa a construção de 88 moradias para o atendimento de pequenos produtores agrícolas do município. A documentação dos agricultores que podem ser atendidos pela ação foi coletada por técnicos da Cohapar, Emater e prefeitura e enviada ao Governo Federal em 2018 dentro do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).

Segundo Lange, a efetiva contratação destes empreendimentos depende da tomada de uma posição da União acerca do orçamento que será destinado aos programas habitacionais neste ano, incluindo o PNHR. “No que depender do governo Ratinho Junior, daremos todo o suporte necessário para viabilizar estes investimentos”, afirma o presidente da Cohapar.

Outro tópico abordado no encontro foi à possibilidade de construção de 28 casas na área urbana de Barra do Jacaré. “A documentação da área já foi enviada à Cohapar para análise de viabilidade técnica e saímos com a esperança renovada após este encontro para possibilitarmos esta contratação”, declara o prefeito Berano.