Casal doa imóvel para construção de UBS em Ibaiti

Prefeito agradece benefício para população

Uma grande ação social que mudará a vida dos moradores do Patrimônio do Café foi registrada na tarde desta quarta-feira (21), em Ibaiti.

O gesto nobre foi protagonizado pelo casal, senhor Esmail Rodrigues de Melo e sua esposa,Soledade Ruiz de Melo (foto), moradores do bairro que assinaram no Cartório de Registro de Escritura Pública a doação de um terreno para a Prefeitura de Ibaiti construir, no Patrimônio do Café, uma Unidade Básica de Saúde-UBS.

O terreno doado pelo casal tem área de 328,75m² e mede 11,00 m de frente, 15,30m de fundos, com 15,00 nas laterais e fica em uma área desmembrada de propriedade da família localizada no bairro.

Senhor Ismael e dona Soledade são casados há 55 anos e residem no Patrimônio do Café onde formaram uma grande família e construíram uma bela história no Município. Admiradores do trabalho do prefeito Dr. Antonely de Carvalho, os benfeitores querem ajudar a Administração Municipal a levar mais desenvolvimento para o bairro.

O chefe do executivo manifestou gratidão: “Quero agradecer muito vocês por esse gesto tão bondoso que vai atender muita gente no bairro. O senhor Ismael e a dona Soledade são pessoas do bem e a contribuição deles irá ajudar muitas famílias. Meu muito obrigado em nome da Prefeitura Municipal de Ibaiti e em nome de todos os moradores do Patrimônio do Café. Muito obrigado pelo gesto de bondade que certamente vai trazer mais conforto para a população do Patrimônio do Café”, disse Dr. Antonely.

Com a oficialização da doação do imóvel, o terreno passa a pertencer ao município de Ibaiti. Em contrapartida, a Prefeitura construirá uma obra de acordo com o projeto padrão das Unidades Básicas de Saúde do município.

A nova UBS contará com atendimento médico e odontológico e a Equipe da Saúde da Família de segunda à sexta-feira das 08h00m às 17h00m. A unidade terá sala de fisioterapia, farmácia, consultório médico e consultório odontológico e atenderá toda a população dos bairros vizinhos.