Clemilda Thomé é cidadã benemérita do Paraná

Nas mãos de Clemilda a Neodent se tornou líder nacional

A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-10, projeto de lei do deputado Alexandre Curi (PSB) que concede o título de cidadã benemérita do Paraná à empresária Clemilda Jesus Rodrigues de Paula Thomé. “Clemilda,que é de Sapopema, é exemplo da força da mulher parananense. Seu dinamismo e capacidade de empreender, com ótimos resultados, é uma referência para todos nós. Ela também um excelente trabalho social e contribui muito, de forma muito generosa, com entidades e com o Estado”, disse Alexandre Curi.

Formada em odontologia pela Universidade Tuiuti do Paraná, Clemilda – nasceu em Sapopema, interior do Paraná, fFilha de pais agricultores, mãe do José Guilherme e João Alfredo – é uma das fundadoras da empresa Neodent, especializada em implantes dentários, e do Instituto Latino Americano de Pesquisa e Ensino Odontológico – Ilapeo. Com a dispensa de votação da redação final aprovada em plenário, o texto segue agora para sanção do governador Ratinho Junior.

Nas mãos de Clemilda, a Neodent conquistou o mercado e em 15 anos tornou-se líder nacional em seu segmento e tem um parque industrial de 50 mil metros quadrados e mais de 900 colaboradores. Em 2012, iniciou-se uma fase de transição e parte da companhia foi vendida ao grupo suiço Straumann – líder mundial na implantodontia e finalizando em 2015, quando o grupo suiço adquiriu cem por cento da empresa.

Empreendedora – Com espírito empreendedor e por acreditar que a educação é para promover as mudanças e desenvolvimento do país, Clemilda decidiu continuar com o Ilapeo e transformou em Faculdade Ilapeo em 2016 que oferece formação nos mais diversos níveis de ensino como especialização, mestrado e doutorado.

Fazem parte, também, dos negócios da família e Bee.o Empório Natural – espaço gastronômico com produtos orgânicos e naturis; DSS Aroeira

Empreendimentos e Incorporações Imobiliárias; DSS Importação e Exportação Bravi Outsourcing – Indústria e Comércio de Produtor Odontológicos, BlueM Brasil e BlueM Holanda. Clemilda participa ativamente da gestão das empresas, juntamente com seus filhos, no conselho de administração da holding.

Na área social, Clemilda foi diretora da Associação Brasileira de Odontologia, presidente da Comissão de Ginecologia e Obstetrícia da Associação dos Amigos do Hospital das clínicas e vice-presidente do Instituto Pró-cidadania de Curitiba.

Recebeu uma menção honrosa, pela contribuição a cidade de Curitiba em sua área de atuação e pelo seu relevante trabalho frente ao Instituto TMO da Associação Alírio Pfitter, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Em 2017 foi agraciada com a comenda Ordem Estadual do Pinheiro, a mais alta honraria do Estado.