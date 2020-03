Cohapar autoriza início da construção de 95 casas populares no NP

Em Jacarezinho (48 unidades) e Figueira (47)

A Cohapar autorizou o início da execução de duas obras de conjuntos habitacionais nesta segunda-feira (9). Os novos empreendimentos serão construídos em Jacarezinho, com 48 casas populares, e Figueira, com 47 unidades.

Os últimos detalhes para que as obras fossem iniciadas foram definidos em reunião entre representantes da Cohapar e das construtoras (fotos) CN Menezes e TERCASA, empresas contratadas via licitação para a execução dos trabalhos.

Os projetos somam R$ 7,8 milhões de investimentos do Governo do Estado. As moradias fazem parte do programa estadual de habitação, destinadas a famílias que possuem renda mensal de até seis salários mínimos.

VANTAGENS – As condições de pagamento são facilitadas, com possibilidade de quitação do financiamento em até 30 anos e juros anuais de apenas 4%. As parcelas mensais são definidas de acordo com base na renda dos contemplados. “Além disso, as famílias são isentas de pagamento de qualquer valor de entrada”, afirma o diretor de Obras da Cohapar, Ademir Bier.

Os interessados em participar do processo seletivo para aquisição dos imóveis, via financiamento com a companhia, devem se inscrever no cadastro de pretendentes da empresa, disponível no site www.cohapar.pr.gov.br/cadastro.