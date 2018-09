Colisão mata dois homens hoje à noite em Santo Antônio da Platina

Por volta das 19h20m na PR-439

Dois homens morreram em torno das 19h20m desta segunda-feira, dia 17, em colisão com a Fiat Strada (placas AUX 1038/SAP) em que estavam e um ônibus da empresa Princesa do Norte,em Santo Antônio da Platina.Foi na PR-439 perto da ponte do Rio das Cinzas, no trecho entre Ribeirão do Pinhal (fotos).

A picape rodou numa curva atingindo transversalmente o coletivo, que viajava sentido Cornélio Procópio.

Os dois kiteiros platinenses – Wagner Lino (fotos acima), de 37 anos, casado e duas filhas e Cícero Leandro de Oliveira (foto abaixo), 23 – perderam as vidas no local.Wagner era marido da Laís Cabeleireira, que tem salão perto do Bar Copo Sujo, centro da cidade.

O motorista, Luciano dos Santos, e os passageiros do ônibus, não se feriram.

A rodovia foi interditada nos dois sentidos pela Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina.

O Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho ainda não chegou para recolher os corpos.

Corpo de Bombeiros,Polícia Civil e Defesa Civil também trabalharam na ocorrência.

Mais detalhes a qualquer momento