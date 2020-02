Epidemia de dengue: Anunciado mutirão de remoção de criadouros em Jacarezinho

Esforços conjuntos vão combater a doença

Tony Palhares, Chefe da 19ª Regional de Saúde, e Marcelo Nascimento, secretário municipal de Saúde de Jacarezinho, visitaram o npdiario na tarde desta sexta-feira, dia 31, em Santo Antônio da Platina. Na ocasião, anunciaram que o Governo Estadual e a Prefeitura local promoverão nas próximas quinta e sexta-feira, dias seis e sete,um Mutirão de Remoção de Criadouros na cidade.

A iniciativa terá a participação de várias pastas municipais, bem como com o apoio do Comitê Intersetorial Regional de Combate a Dengue. Tony Palhares ressaltou a importância da população no combate ao mosquito aedes aegyspti. “ A dengue se combate todos os dias, e é um dever meu, seu e de todos. Faça a sua parte, a dengue mata.”

Ele, que dirige a saúde pública em 22 municípios do Norte Pioneiro, lembrou que o Governador Carlos Massa Ratinho Júnior determinou a criação desses comitês como forma de intensificar o combate. Também elogiou enfaticamente a gestão de Beto Preto, secretário de Saúde do Paraná.

No mutirão, estão confirmadas presenças de profissionais do 2º Batalhão de Polícia Militar (tenente-coronel Luiz Francisco Serra ), Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Lisandro José Neia Baggio), Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito), Núcleos Regionais de Educação (Jacarezinho, Ibaiti e Wenceslau Braz), Polícia Civil, Imprensa responsável, Ministério Público, Associação Comercial de Jacarezinho (Ana Carla Molini), SEDUST IAP, SEJUF de Ibaiti e Jacarezinho, SEAB(Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento) e o representante da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal Daio.

Tanto Marcelo quanto Tony apregoaram a participação da população, afirmaram que não há omissão por parte do poder público e agradeceram a preocupação de todas as entidades nesse luta diária contra a doença.

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO