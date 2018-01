Exclusivo: Deputado Federal Alex Canziani admite assumir ministério

Desde que possa sair no início de abril

O deputado federal Alex Canziani (fotos) confirmou neste domingo, dia 28, ter sido sondado pelo presidente Michel Temer (MDB) para ser ministro do Trabalho. Ele aceita, só que condiciona sua permanência apenas até o início do mês de abril, quando tem que se desincompatibilizar por imposição legal para ser candidato à reeleição.

Um impasse também marca a indicação.Em manifestação encaminhada na quarta-feira (24) ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Procuradoria-Geral da República (PGR) se posicionou a favor da cassação da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que permitia a posse da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) como nova ministro do Trabalho. Para a PGR, o pedido da União para autorizar a posse da parlamentar é um assunto de competência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O parecer da PGR foi feito no âmbito de uma reclamação que resultou novamente da suspensão da posse de Cristiane, ajuizada por um grupo do Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes, que questiona se o STJ tinha competência para decidir sobre a posse de Cristiane.

Assim,Canziani, que é do PTB, seria o “substituto” imediato caso a filha de Roberto Jeferson não possa assumir, “para qualquer homem público, é uma honra ser ministro, mas seria por pouco tempo, até o final deste ano, sem possibilidade de tentar a reeleição”, afirmou.

O parlamentar comentou também que 14 deputados federais, hoje ministros, sairão nas próximas semanas pelo mesmo motivo, assim como foi com Ricardo Barros, que já entregou a pasta da Saúde, “vamos esperar o que acontecerá nos próximos dias”, finalizou Canziani, evidenciando tranquilidade.Pelo que tem realizado até este quinto mandato que vem cumprindo na Câmara Federal poderia ser ministro também da Educação.