Exclusivo: Presidente da Sanepar confirma pré-candidatura a deputado federal

Ele visitou npdiario na manhã desta sexta-feira

O presidente da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Mounir Chaowiche (fotos) fez visita de cortesia ao npdiario na manhã desta sexta-feira, dia 26, em Santo Antônio da Platina. Na oportunidade,admitiu pela primeira vez publicamente ser pré-candidato a deputado federal nas eleições do próximo dia sete de outubro.

Ele tem 56 anos e propôs viabilizar mais recursos e projetos em especial ao Norte Pioneiro.Anunciou pretender dobrar com os futuros candidatos a deputado estadual com seu perfil de empreendedor e preocupação social, a “receptividade que venho tendo e a experiência adquirida nos credenciam a tentar uma vaga”. São 30 cadeiras reservadas ao Paraná na Câmara Federal entre os 513, em Brasília.Defendeu o Pacto Federativo, ao afirmar que o governador Beto Richa “sofreu muito pela falta de dinheiro do governo federal”.Em tempos de crise econômica, estados e municípios reivindicam da União uma divisão da arrecadação. Mounir quer um conjunto de regras sobre quem faz o quê e com que fonte. O pacto federativo está em discussão no Congresso Nacional.

Comentou ter dois filhos e ambos morando no exterior, “de cada dez jovens no Brasil hoje, oito querem viver fora do país por falta de perspectivas”, lembrou.

Na visita, estava acompanhado do gerente geral da Sanepar na Região Nordeste, Sérgio Bahls, e do gerente regional em Santo Antônio da Platina, Juarez Wollz, do ex-prefeito platinense Flávio Maiorky, do assessor Esmael Carvalho dos jornalistas Carina Paccola e Maurílio Cheli.

Mounir Chaowiche é paranaense de Joaquim Távora. É casado com Ana Maria Gouveia Chaowiche e tem dois filhos: Mounir e Michel. É formado em Administração de Empresas, com especialização em Administração Pública pela Universidade Federal de Santa Catarina e com especialização em Consultoria Empresarial pela Universidade de Brasília.

Funcionário da Caixa Econômica Federal desde 1981, ocupou as funções de gerente das agências dos municípios paranaenses de Santana do Itararé, Realeza, Mamborê, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Araucária, Ponta Grossa e da agência Batel, em Curitiba. Também ocupou as funções de gerente de operações no Estado do Espírito Santo, gerente executivo operacional para o Paraná, gerente de mercado e superintendente de negócios para a Região de Londrina.

O tucano deixou a presidência da Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR), onde estava desde 2011 para assumir a Sanepar. Antes disso, foi presidente da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab-Ct), de 2006 a 2010. Foi presidente por quatro mandatos da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação. E é atualmente presidente da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA

