Governo promove reunião técnica sobre desenvolvimento urbano

Na Associação Atlética Banco do Brasil das nove horas às 11 horas

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e o Serviço Social Autônomo Paranacidade promovem nesta quinta-feira (14), em Jacarezinho, reunião técnica regional para avaliação e acompanhamento das ações coordenadas pela secretaria. O encontro será na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), das nove horas às 11 horas.

Participarão prefeitos que fazem parte da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), vereadores, secretários e técnicos municipais de planejamento, projetos e obras, além de representantes de associações comerciais, entidades de classe, universidades e ONGs.

O secretário do Desenvolvimento Urbano, Sílvio Barros, fará uma apresentação dos principais programas de apoio aos municípios, das ferramentas disponíveis para ajudar os gestores no planejamento urbano, além de expor cursos técnicos que serão oferecidos para aprimorar projetos voltados ao desenvolvimento sustentável das cidades.

O encontro faz parte de uma série que o governo está promovendo com todas as associações de municípios do Paraná.