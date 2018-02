Hacker invade, derruba sistema e exige dinheiro de cartório platinense

Cibercriminoso exigiu pagamento de resgate mas tabelião negou; serviço já foi normalizado

O Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Santo Antônio da Platina, na rua Rui Barbosa(foto) foi atingido por um hacker que danificou todo o sistema de internet, causando danos e prejuízos para os usuários. De quarta até o final da tarde de sexta-feira, dia 16, os serviços não puderam ser realizados.

O cartorário José Artur Ritti(foto) informou ter comunicado o Judiciário e a Polícia Civil.

Num primeiro momento, até admitiu pagar o resgate pedido pelo cibercriminoso, que em inglês norte-americano exigia uma quantia em dólares para “devolver” todos os dados, “achei mais prudente não aceitar até porque negociar com bandido nunca é aconselhável, assim decidimos refazer tudo”, afirmou para a reportagem do npdiario.

Por exemplo, são mais de 27 mil fichas cadastrais físicas de pessoas.

José Artur comentou que outros cartórios do Paraná também teriam sido vítimas do golpe.

Os equipamentos de informática foram infectados com um vírus do tipo “ransomware“, que bloqueia os arquivos até o pagamento do resgate, como se fosse um sequestro.

O vírus fez entrar em colapso o serviço, que, agora restabelecido, poderá ser utilizado sem problemas novamente a partir desta segunda-feira, dia 19.

O ransomware é um pequeno programa informático, que se oculta em um arquivo de aparência inofensiva. Uma vez instalado,o responsável não pode ter acesso a seus arquivos enquanto não for pago um valor exigido.O pagamento, porém, não é garantia de que o atingido possa recuperar a informação codificada pelo vírus.

O tabelião também adiantou que está se protegendo ainda mais eventuais e futuros ciberataques.