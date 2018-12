Jovem de 20 anos de Jacarezinho desaparece

Estava em Sorocaba (SP)

Uma jovem travesti de Jacarezinho está desaparecida desde o dia 19 de novembro e amigos e familiares estão preocupados.

O nome Social é Lavínia Cicarelly (foto), tem 20 anos, residente na cidade de Jacarezinho, foi para Sorocaba (SP) a trabalho.

A casa de Natasha foi sua última atividade e, depois, estaria na rua ou na Itália, não houve mais contatos.

A mãe, Conceição Barbosa (que trabalha como cozinheira de um hotel local) disse esperar notícias positivas.O telefone é 043-99839-4007.

O amigo Diego Babinsky, presidente de uma ONG(Organização Não-Governamental) que defende LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros), também conversou com a reportagem do npdiario e se colocou à disposição, o número dele é 043-99985-7928.

Informações também para a Polícia Militar no 190.