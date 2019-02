Moça nega ter cometido crime em lotérica de Ribeirão do Pinhal (vídeo)

Vídeo “bombou” em redes sociais e plataformas

Aline Domingues (fotos e vídeo), jovem acusada por anônimos em áudio(com vídeo anexo) de furto mediante fraude em Ribeirão do Pinhal, prestou depoimento na quinta-feira, dia 31, na delegacia de Polícia Civil do município.

Câmera de segurança instalada na Casa Lotérica Tião Abatiá, na Rua Paraná, centro da cidade, teria flagrado a funcionária supostamente desviando dinheiro de um beneficiário da Caixa Econômica Federal.As imagens foram gravadas em dezembro do ano passado, mas só agora viralizaram no Whatapp e em redes sociais.

A atendente, segundo as denúncias, teria se apropriado da quantia disponível e mentido para a vítima.Também teria cometido o pretenso crime outras vezes e adquirido vários bens imóveis com o “golpe” envolvendo também Bolsa-Família e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A Polícia Civil ribeiro-pinhalense informou ao npdiario que o inquérito já foi relatado e encaminhado para a Justiça na sexta-feira, dia primeiro.

Aline foi indiciada por furto mediante fraude.

Ao ser interrogada, negou a autoria, atribuindo a um defeito da máquina, alegando que a quantia sacada seria posteriormente restituída. Não há informações de sinais de riqueza e não tinha passagens anteriores.

A moça retirou sua conta em redes sociais na manhã deste sábado, dia dois.