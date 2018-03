Pai e filha lançam pré-candidaturas ao Senado e à Câmara Federal

Em visita ao npdiario em Santo Antônio da Platina

O deputado federal Alex Canziani (PTB) e sua filha, Luíza Canziani(PTB) lançaram suas pré-candidaturas ao Senado e a Câmara Federal na manhã desta quinta-feira, dia 29, no npdiario, em Santo Antônio da Platina.



Em poucos dias, ambos consolidaram a intenção após diversos contatos e prospecções. O grupo político do parlamentar de cinco mandatos insistiu para que concorresse, ele aceitou e resolveu lançar a jovem de 21 anos para manter a estrutura política e municipalista que já tem. Na última eleição, fez 187.475 mil votos, ficando na segunda colocação no Paraná.

Luíza acompanha o pai desde criança, conhece e está acostumada a lidar com as demandas e tem vocação, “vamos continuar com o atendimento desses 20 anos e ampliar a prestação de serviços com mais atenção às mulheres, por exemplo”, afirmou ela, que se mostrou articulada e culta.

Alex também foi vereador por duas legislaturas e vice-prefeito de Londrina.

Estavam presentes o prefeito de Santana do Itararé, Joás Ferraz Michetti (PDT), presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) e o chefe do executivo platinense, Professor Zezão Coelho(PHS), além dos vereadores Luciano Vermelho (PTB) e Genivaldo Marques(PSDB), do ex-prefeito da Barra do Jacaré, Edimar de Freitas Alboneti, o Edão, e lideranças do Norte Pioneiro.

Também estavam na visita de cortesia os jornalistas Cidinha e Sérgio da Silva Batista (jornal Pérola do Norte/Jacarezinho) e Claret Coutinho (Rádio Cana Verde/Siqueira Campos), além de assessores de Canziani, incluindo o platinense Gil Martins, e outros convidado(a)s, como as Chefes da secretaria do Trabalho, Maria Pavani, e do Núcleo Regional de Educação de Ibaiti, Arlete Korovisk dos Santos.



Alex já teve formalizados os apoios do governador Beto Richa (PSDB), dos prefeitos de Curitiba, Rafael Greca (PMN), do deputado estadual Pedro Lupion(DEM, do prefeito de Toledo, Lúcio de Marchi (PP), entre outros.O tucano e os petebistas também estarão na aliança da pré-candidata ao governo e atual vice-governadora Cida Borghetti (PP).



Em 2018, serão dois postos no Senado que estarão em jogo para cada estado da Federação. Na cédula eleitoral, todos poderemos votar em dois postulantes ao cargo e não em um só como para deputados estaduais e federais e governador.

FOTOS E VÍDEO: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO