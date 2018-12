Pedro Lupion recebe mais importante honraria do Paraná

Cerimônia foi ontem à noite no Palácio Iguaçu

O Governo do Paraná condecorou na noite desta quarta-feira, dia 19, 81 personalidades com a Ordem Estadual do Pinheiro. A cerimônia foi realizada no Palácio Iguaçu e presidida pela governadora Cida Borghetti, que afirmou que os homenageados representam o espírito de persistência e trabalho.“Convoco-os a continuar a transmitir aos nossos jovens o conhecimento que acumularam, a experiência que é única e, acima de tudo, a ética que vocês preservaram”, afirmou a governadora em seu pronunciamento.

Foram homenageados com a mais alta honraria do Estado do Paraná empresários, artistas, escritores, servidores públicos lideranças religiosas, médicos, lideranças políticas, expoentes dos esportes, do Poder Judiciário e profissionais de diversas áreas. Entre eles, Pedro Deboni Lupion Mello (fotos), bisneto de ex-governador e filho de ex-deputado federal; deputado estadual é líder do Governo na Assembleia Legislativa e foi eleito para a Câmara Federal. Nascido em 1983, é graduado em Comunicação com especialização em governança.

A outorga da Ordem do Pinheiro marca os 165 anos da Emancipação Política do Paraná, comemorados em 19 de Dezembro. Criada em 1972, pelo então governador Pedro Viriato Parigot de Souza, a comenda é o reconhecimento a mulheres e homens que fazem a diferença no Estado.As pessoas condecoradas são indicadas pela sociedade civil, passam por uma comissão do Governo do Estado e têm seus nomes formalizados por decreto. Falando em nome de todos os homenageados, o deputado estadual Pedro Lupion agradeceu a honraria.

“É uma satisfação muito grande receber a maior honraria do Estado, justamente no dia 19 de dezembro. É concedida para poucos e para aqueles que deram contribuição ao Estado. É uma oportunidade de homenagear aqueles que têm prestado serviço e são exemplo para o país e mundo afora e que, sem dúvida, devem ser valorizados.”, disse Lupion.

REFERÊNCIA – A governadora afirmou que as personalidades homenageadas são referências, assim como o Paraná, que hoje é modelo nacional em questões econômicas, sociais e de gestão pública. “O diferencial que nos levou a este estágio foi o diálogo aberto e transparente com todos os setores, na busca do ponto de equilíbrio, do ideal para o conjunto da sociedade”, disse.

HOMENAGEADOS – Vários homenageados comentaram a deferência concedida pelo Estado, como Lenice Bodstein, desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná; Cláudia Silvano, diretora-geral do Procon-PR; Adriano Rocha Lago, superintendente do Hospital Erasto Gaertner; José Augusto Araújo de Noronha, presidente da OAB/PR; Coronel Audilene Dias Rocha, comandante-geral da Polícia Militar do Paraná; Rui Fernando Pilotto, médico, doutor em genética e professor da UFPR.;Yoshiaki Yamaguchi, nascido no Japão, desde 1981 trabalhou como garçom no Palácio Iguaçu e Leonice Tristão da Silva Lopes, professora do Ensino Básico da Secretaria de Educação do Paraná desde 1978.

Continuem a transmitir aos nossos jovens o conhecimento que acumularam, a experiência que é única e, acima de tudo, a ética que vocês preservaram”

A cerimônia também foi palco de uma homenagem à governadora Cida Borghetti pelo trabalho realizado em nove meses e pelo legado de sua gestão. Em pronunciamento, o deputado estadual Pedro Lupion destacou a prioridade dada ao bem comum, aos anseios da população e ao desenvolvimento do Estado.

“Um governo marcado pela eficiência em todos os níveis de gestão, que faz do Paraná um estado diferenciado, melhor para se viver”, afirmou ele. “O primeiro gesto foi manter firme o controle sobre as finanças públicas. A governadora não cedeu às críticas, ao contrário, provou aos pessimistas que é possível fazer um governo eficiente, ágil e justo”, disse.

“Posso afirmar, categoricamente, que a governadora trabalha muito. E o resultado é sentido no dia a dia do Estado”, disse o parlamentar. Lupion ressaltou os R$ 8,7 bilhões em investimentos feitos desde abril que atendem a todos os municípios, e lembrou que a gestão de Cida deixa as contas em dia e R$ 5 bilhões em caixa para o próximo governo.

“Obras históricas saíram do papel”, afirmou o deputado, citando a construção de viadutos e contornos para eliminar gargalos rodoviários, e de novas estradas. Ele lembrou das soluções dadas para o Aeroporto Regional do Oeste e para a construção das novas pontes ligando o Brasil ao Paraguai.

O parlamentar também ressaltou a decisão da governadora em elevar os recursos destinados a educação, saúde e segurança e a reativação do planejamento de longo prazo, com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. “Na saúde, a regionalização foi ampliada, com o apoio do Estado a mais de 300 hospitais, de todas as regiões”, afirmou Pedro Lupion.

GOVERNO DIGITAL – Outros pontos destacados foram o Governo Digital, que já oferece 3.000 serviços em uma plataforma online, a criação de mais de uma dezena de cursos nas universidades estaduais e a implantação do Parque Ilha das Cobras e da Escola do Mar.

Lupion, que assumiu a função de líder do governo na Assembleia, deu ênfase aos legados deixados na área da segurança, com a criação da Divisão de Combate à Corrupção e da Secretaria Especial de Administração Penitenciária.

O discurso lembrou ainda que o governo Cida iniciou o pagamento de uma dívida trabalhista de R$ 200 milhões com professores, que se arrastava há 20 anos, e que a governadora aumentou os recursos para o transporte escolar, de R$ 100 milhões para R$120 milhões.