Platinense de 69 anos envia nudes para namorado e é vítima de extorsão

Polícia Civil identificou elemento e apreendeu celulares

Na tarde da segunda-feira, dia seis, o delegado da Polícia Civil, Rafael Guimarães (foto) e os investigadores Tiago Souza e Alberto de Mello deram cumprimento no mandado de busca em residência no centro de Santo Antônio da Platina, em investigação ao caso do crime de extorsão e divulgação de nudez sem o consentimento da vítima.

A vítima, segundo o npdiario apurou junto a fontes familiares tem 69 anos, relatou aos policiais ter iniciado relacionamento com indivíduo nas redes sociais e enviou “nudes” a ele, entretanto, em seguida, passou a ser extorquida, sendo que o criminoso começou a exigir pagamento sob a ameaça de que iria divulgar as fotos para o círculo de amigos e social da vítima.

Desesperada, a idosa chegou a realizar empréstimos para o pagamento da extorsão por duas vezes, mas na terceira vez procurou a Civil. Com base nas informações colhidas, o delegado representou pela busca e apreensão a qual foi deferida pelo juiz da comarca. No local citado, abordaram o elemento e o conduziram até à delegacia para interrogatório, além de apreenderem três aparelhos celulares que serão encaminhados à perícia.

O delegado Rafael Guimarães mais uma vez alerta a população para que evite troca de mensagens e envio de fotos íntimas para pessoas que acabaram de conhecer virtualmente ou sequer conhecem pessoalmente. Os criminosos criam perfis falsos nas redes sociais com fotos de outras pessoas e se aproveitam da boa fé das vítimas, as quais acabam enviando “nudes” e passando informações particulares que serão usadas posteriormente para a prática de crimes.

