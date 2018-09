Platinense é assassinado a facadas hoje

Há dúvidas com relação à idade exata da vítima



O corpo de Lucas Garcia foi encontrado no chão em frente ao Colégio Estadual do Campo no distrito do Monte Real (rua João Benedetti), por volta das 3h20m deste domingo, dia 16, em Santo Antônio da Platina (foto) . Informações contraditórias indicam que o garoto teria entre 15 a 22 anos, o que deve ser confirmado até o final da tarde de hoje.

Tinha sinais de ferimentos por arma branca, bastante ensanguentado e ao seu lado encontrava-se estacionada uma motocicleta Honda CG 150/Titan, que após consulta em nosso sistema não foram constatadas irregularidades.

No local foi possível observar marcas de sangue que se iniciavam no meio da via pública e se estendiam até onde o rapaz estava caído; acionado a equipe SAMU, a qual constatou que o rapaz estava em óbito. Diante a situação, foi realizado o isolamento do local e acionada a Polícia Civil, cujo investigador fez o levantamento de local de crime e posteriormente acionou o IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho, para tomada das devidas providências.

Havia sete perfurações no corpo do jovem.

Ainda não há suspeitos.