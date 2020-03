Representantes da Cohapar vistoriam início das obras de casas em Cambará

Investimento de R$ 5,1 milhões do Programa Estadual de Habitação

Técnicos da Cohapar vistoriaram nesta quinta-feira (5), as obras da construção de 52 casas populares em Cambará. Com o empreendimento, o município receberá um investimento de R$ 5,1 milhões em recursos do Programa Estadual de Habitação. As casas são financiadas com custos reduzidos e condições facilitadas de pagamento.

“Entre as facilidades do programa estão à ausência da cobrança do valor da entrada e a possibilidade de quitação do imóvel em até 360 meses”, explica o coordenador da Cohapar, Michael Julio Faleiros.

O cronograma prevê que as obras sejam concluídas em julho deste ano. Os trabalhos estão sendo realizados pela construtora Implantec, empresa contratada para a execução das obras via licitação pela companhia. As casas possuem 43 m² e contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa.

SELEÇÃO – As famílias serão selecionadas quando o cronograma de obras alcançar 50% de conclusão. Os interessados em participar do processo seletivo das novas moradias devem acessar o endereço www.cohapar.pr.gov.br/cadastro e preencher os dados solicitados.

Entre as facilidades do programa estão à ausência da cobrança do valor da entrada e a possibilidade de quitação do imóvel em até 360 meses”

Para as famílias já cadastradas, é necessário manter as informações sempre atualizadas. Os cadastros possuem validade de dois anos e, após este período, é necessário realizar nova inscrição no sistema.

A seleção será feita entre os inscritos com renda de até seis salários mínimos, com prioridade para aqueles com menor renda e que comprovem a capacidade de pagamento do financiamento. Os critérios de classificação levam em conta ainda outros aspectos prioritários, como famílias com idosos ou pessoas com deficiência, pessoas que moram em regiões de risco e chefiados por mulheres