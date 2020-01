Preso primeiro assassino de 2020 da região; crime foi hoje em Ribeirão do Pinhal

Às quatro horas no centro da cidade

O pedreiro Luciano Henrique Adriano (fotos abaixo), de 26 anos, perdeu a vida assassinado em torno das quatro horas da madrugada desta quarta-feira, dia primeiro, no centro de Ribeirão do Pinhal.

Foi na avenida Silveira Pinto no chamado Show da Virada, promovido pela prefeitura local.

Uma briga terminou em tragédia. A morte foi a tiros. Ainda não se sabe a motivação.

Quem cometeu o crime foi Tiago dos Santos Veiga Ribeiro (foto de camisa cor de rosa). Ele é solteiro e tem 21 anos.

O irmão da vítima, de nome Bruno Henrique, 21, garçom residente no bairro Uberaba em Curitiba, está com um projétil na cabeça, foi até o hospital local, onde se constatou o fato. Na sequência encaminhado para Andirá tirar uma tomografia visando as providências futuras. Bruno está conversando e não aparenta estar sentindo dores.

Neste momento as autoridades policiais trabalham no caso.

O Instituto Médico Legal de Jacarezinho levou o corpo que deverá ser entregue para a família e ser sepultado amanhã.

No último domingo, dia 29, um rapaz de 20 anos foi encontrado em decúbito ventral e agonizando na rua Francisco César Nogari, também em Ribeirão do Pinhal. O óbito foi com facadas no abdômen.