Tragédia em Jundiaí do Sul: Pai passa trator em cima de filho

Genitor ainda está em estado de choque

Uma criança de três anos perdeu a vida em torno das 17h30m desta quarta-feira, dia 15, no bairro Matida, zona rural de Jundiaí do Sul. A fatalidade comove a cidade e região.

Ludiane, mãe da vítima, relatou para a Polícia Militar que o marido estava trabalhando com um trator e que o filho, único do casal, João Davi Ferreira (foto), por ser muito apegado ao pai estava junto.Em determinado momento, o garoto caiu e foi atingido pelo veículo.Foi num assentamento de trabalhadores sem terra.

Levado ao hospital de Jundiaí do Sul, cidade onde residem, não havia médico e acionaram a ambulância para encaminhá-los para a vizinha Ribeirão do Pinhal, onde o médico plantonista informou para a equipe que já dera entrada em óbito.

O pai recebeu atendimento médico devido ao impacto da fatalidade.

O corpo está sendo velado na casa da família e será sepultado às 17 horas desta quinta-feira, dia 16, no Cemitério Municipal.