Trator tomba e mata homem em Ribeirão do Pinhal

Na zona rural nesta sexta-feira

Uma fatalidade tirou a vida de José Ferreira da Silva Filho (foto, com a mulher) em torno das 11h15m desta sexta-feira, dia 11, na zona rural de Ribeirão do Pinhal.

Ele, que tinha 58 anos, morador do bairro Sertãozinho, estava com seu trator agrícola trabalhando com sacas de café numa estrada íngreme.Perdeu o controle, o veículo subiu num barranco e tombou em cima da caixa torácica da vítima.

Era marido de Solange, tinha um filho jovem, Fernando, um irmão conhecido como Amauri da Lanchonete.

Seu corpo está no velório São Carlos e será sepultado neste sábado no cemitério municipal.