Mulher mata marido por suposta traição conjugal

Em Ribeirão do Pinhal

Uma mulher descobriu que o marido estaria cometendo traição na noite desta quarta-feira, dia sete, em Ribeirão do Pinhal.A lavradora, que tem 31 anos, esperou o companheiro, também trabalhador rural, chegar em casa e, após discussão, ela deu uma estocada no pescoço do homem. O SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) atendeu e o levou até o hospital. Teria sido liberado depois de receber pontos no local da facada, mas na sequência agonizou e morreu. O crime aconteceu por volta das 23h30m na Vila Domingues.

A autora, que tem passagem por desacato, foi encarcerada em flagrante no início da madrugada desta quinta-feira, dia oito,e a prisão homologada pela Justiça já pela manhã.

A faca foi encontrada pela Polícia Civil num terreno (foto) perto da residência dos dois.

A vítima, de 48 anos, foi levada pelo Instituto Médico Legal de Jacarezinho para necrópsia e os peritos descobrirão a causa mortis, porém é bastante provável que tenha sido por hemorragia interna.

A assassina preferiu não prestar nenhum esclarecimento e permaneceu calada.

O delegado da 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, Rafael Pereira Gabardo Guimarães, é quem abriu o inquérito do crime passional porque o delegado titular de Ribeirão do Pinhal, Tristão Borborema, está em férias e licença.